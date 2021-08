Leicht verletzter Radfahrer nach Kollision in Mannheim-Oststadt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall ist ein 43-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag in Mannheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein ortsunkundiger Autofahrer in der Theodor-Heuss-Anlage unterwegs, als er beim Abbiegen auf einen Parkstreifen den 43-Jährigen, der in die gleiche Richtung fuhr, übersah.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Beifahrertür des Autos. Der 43-Jährige verletzte sich hierbei leicht und konnte anschließend seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro. Der Autofahrer muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.