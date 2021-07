Leicht-Verletzte bei Kollision - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Leicht verletzt hat sich eine 22-jährige Frau bei einem Unfall, der sich bereits am Freitag an der K 4256-Zufahrt von der Wieslocher Straße ereignete. Gegen 6 Uhr am Morgen war eine 22-jährige BMW-Fahrerin von der K 4256-Zufahrt der Wieslocher Straße über den Mühlweg-Kreisel- nach links auf die L 723 in Richtung Wiesloch abgebogen und mit einer 86-jährigen Toyota-Fahrerin kollidiert, die in Richtung Walldorf/A5 unterwegs war.

Jetzt sucht die Verkehrspolizei dringen Zeugen für den Auffahrunfall, da noch unklar ist, wer von beiden Autofahrerinnen „Grün“ hatte. Bei der Unfallaufnahme gab die 22-Jährige, die durch die Kollision leicht verletzt wurde, an, bei „Grün“ auf die L 723 eingefahren zu sein. Sie hatte zuvor längere Zeit an der roten Ampel gestanden. Darüber hinaus hätten hinter ihr mehrere Fahrzeuge ebenfalls gewartet. Die 86-Jährige, die im Toyota unterwegs war, behauptete ihrerseits ebenfalls, bei „Grün“ die Einmündung passiert zu haben. Aus diesem Grund werden nun Verkehrsteilnehmende gesucht, die Angaben zur Ampelschaltung währen des Unfallgeschehens machen können.

Der Gesamtschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Die 22-Jährige wurde nach ihrer ersten Anhörung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Zeugen des Unfalls, insbesondere die Autofahrer die hinter dem 3er BMW der 22-Jährigen an der roten Ampel gewartet haben und anschließend auch den Unfall beobachtet haben sollen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Rufnummer 06222/57090 zu melden.