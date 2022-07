Mannheim.

In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei in einer Dachgeschosswohnung in der Bürgermeister-Fuchs-Straße in der Neckarstadt-West einen leblosen Körper aufgefunden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim auf "MM"-Anfrage bestätigt, handelt es sich dabei um ein Tötungsdelikt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwochnachmittag teilte die Polizei mit, dass drei Männer nun in Untersuchungshaft seien, die im dringenden Verdacht stehen, den 42-Jährigen getötet zu haben. Mehr dazu hier.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheim Leichenfund in Neckarstadt-West: Drei Tatverdächtige in U-Haft Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blaulicht Vermisster Mann mit 70 bis 80 Vögeln in Wohnung in Mannheim aufgefunden Mehr erfahren