Leiche nach Feuer in Baucontainer identifiziert

Mannheim/Heidelberg. Die Gerichtsmediziner des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg haben die Leiche des Mannes, der am Freitag, 30. Juli, beim Brand eines Containers in Mannheim ums Leben kam, identifiziert. Bei ihm handelt es sich zweifelsfrei um einen 64-jährigen Mannheimer, teilte die Polizei mit. Nach den weiteren Erkenntnissen sei der Mann aufgrund einer Rauchgasintoxikation verstorben. Der Container, in dem er letztendlich zu Tode kam, war von dem 64-Jährigen selbst als Lager angemietet. Dort hielt er sich zudem regelmäßig zum Rauchen auf und verbrachte teilweise auch die Nächte darin. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1