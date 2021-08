Lehrkräfte halten Kontakt zu „Zullis“

Der Bildungsauftrag ist klar: Kinder und Jugendliche, die die Hans-Zulliger-Schule in der Neckarstadt-West besuchen, sollen sie möglichst bald wieder verlassen können – um von dem Sonderpädagogischen Bildungszentrum (SBBZ) auf eine „Regelschule“ zu wechseln. Wer zum Unterricht in die Mittelstraße 137 geht, der hat vielleicht einen schwierigen familiären Hintergrund. Oder eine riesige Versagensangst, ein niedriges Selbstwertgefühl, eine kaum zu steuernde Wut. Irgendetwas, das sich auf das Verhalten auswirkt und es schwer macht, dem normalen Schulunterricht zu folgen.

Ziel des SBBZ für emotionale und soziale Entwicklung ist es, die Schülerinnen und Schüler fit zu machen für eine Laufbahn außerhalb und sie gestärkt in allgemeine Schulen zurückzuführen. In jahrgangsübergreifenden Klassen der Stufen eins bis sechs lernen mehr als 50 Kinder, mit schwierigen Situationen umzugehen und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.

Dass der Abschied trotz des Erfolges sehr schwerfällt, ist klar. So war es auch jetzt, als zwölf Jugendliche ade sagten. Dabei erklang „Nix ist für immer“ – ein Lied von Bosse, umgedichtet von den Klassenlehrkräften, musikalisch unterstützt von Konrektor Philipp Behre und Lehrerin Hanna Stein an der Querflöte. „Ich will hier nicht weg“, „Ich bleibe hier“, hörte man öfter an diesem Vormittag, es flossen viele Tränen.

„Ihr habt in eurer Zeit als ,Zullis’ viel gelernt, ihr habt ein gutes Rüst- und Werkzeug. Ihr schafft das! Und wir helfen euch noch eine Zeit lang dabei.“ Mit diesen Worten entließ Rektorin Jutta Sahner voller Stolz die Kinder. Von ihnen wechselt eine Schülerin in die Werkreal-, drei in die Realschule und ein Schüler aufs Gymnasium. Um den Übergang zu erleichtern, kann die Betreuung durch Zulliger-Lehrkräfte im Rahmen inklusiver Maßnahmen noch ein bis zwei Jahre weitergehen, erklärt Jutta Sahner im Gespräch mit dem „MM“. Die Beziehung, die die Kinder zu den Lehrkräften aufgebaut hätten, werde genutzt, um ihnen den Übergang zu erleichtern.

„Alt-DLRGler“ spendieren Eis

Für eine süße Überraschung sorgte zum Ende des Schuljahres noch eine Gruppe von Mannheimer „Alt-DLRGlern“. Sie ließen einen Eiswagen vorfahren. Nicht nur die Rektorin dankte dem Vertreter der Gruppe, Rudi Strunk. Auch die Kinder überreichten Plakate mit selbst gestalteten Eistüten.

„Wann haben wir wieder Schwimmen?“, diese Frage hörte man an diesem Tag mehrfach. Rudi Strunk erfuhr, dass bisher jedes Kind, das die Hans-Zulliger-Schule besuchte, schwimmen gelernt hat. Alle hoffen, dass dies nach langer Pause ab Herbst wieder möglich ist.