Legoland als Hauptpreis

Kristina Brunner heißt die Gewinnerin des Fred-Fuchs-Familiengewinnspiels für 2021. Die Mannheimerin wurde jetzt ausgelost und darf sich über einen Reisegutschein ins Legoland Günzburg in Höhe von 1000 Euro freuen, den unser Medienhaus bereitstellt. Der zweite Preis, ein Reisegutschein in Höhe von 500 Euro zum Playmobil-FunPark in Zirndorf, geht an Sabrina Sporys-Dommer aus Hockenheim. Ein Familien-Jahreseintritt für vier Personen für den Holiday Park in Hassloch im Wert von 200 Euro geht an Andre Meyhöfer aus Mannheim, der den dritten Preis gewinnt.

Mitmachen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Zeitungscoupon – online und gedruckt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Gewinnspiel – mit tollen Preisen in Höhe von insgesamt fast 2000 Euro. red