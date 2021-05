Leerung nach Frequenz

Die FDP/MfM-Fraktion im Gemeinderat will die städtische Abfall-Entsorgung im öffentlichen Raum neu aufstellen. Statt der allgemeinen Leerungsrhythmen für Abfalleimer solle je nach Frequentierung des Standorts der Behälter geleert werden. Einen entsprechenden Antrag stellte die Fraktion jetzt zur Diskussion im Stadtgremium. Der städtische Eigenbetrieb Abfallentsorgung solle zudem prüfen, inwiefern digitale Lösungen für den optimalen Einsatz von Personal, für die Tourenplanung sowie für die Erhebung voller oder überfüllter Behälter eingeführt werden können.

Darüber hinaus fordert die Fraktion auch eine Prüfung, wie die Abhol-Intervalle der Gelben Tonne kostenneutral verkürzt werden könnten und wie die Stadt eine taggenaue Abholung des Sperrmülls gewährleisten kann. Trotz des hohen Personaleinsatzes in diesen Bereichen sei kein Erfolg zu sehen, so die Fraktion in ihrer Begründung. scho