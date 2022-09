Leere Vitrinen wegen Krieg

Hochkarätige Exponate etwa aus der Eremitage von St. Petersburg waren zugesagt – aber die entsprechenden Vitrinen sind leer, nur Kopien zu sehen. „Starke Auswirkungen“, so Projektleiterin Viola Skiba, hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auf die Normannen-Ausstellung. „Wir hatten hochkarätige Zusagen russischer Museen, aber ein Leihverkehr ist nicht mehr möglich“, so Skiba. Zugleich habe die Ausstellung „enorm an Aktualität und Bedeutung gewonnen“, sagt sie, denn sie thematisiert auch die Geschichte der Ukraine.

So habe sich im Zusammenspiel zwischen skandinavischen Einwanderern und der lokalen Bevölkerung die Rus’ entwickelt – ein Begriff, der sowohl für das Territorium als auch zur Bezeichnung der Bevölkerungsgruppe verwendet wird. Im 9. Jahrhundert kommt es dann zu einer Reichsbildung um Nowgorod und Kiew. Wladimir I. der Große (gestorben 1015) vollzieht dann die Christianisierung des Reiches. Der „Kiewer Brief“, ausgeliehen von der Universität Cambridge, verfasst von der jüdische Gemeinde Kiews an die jüdische Gemeinde in Kairo in althebräischer Sprache und unterzeichnet mit türkischen, slawischen und hebräischen Namensformen, zeigt, dass Kiew eine multiethnische und gut vernetzte Stadt war und gilt laut Skiba als „eines der bemerkenswertesten Zeugnisse für die kulturelle Vielfalt einer Region, die die Skandinavier seit ihrer Ankunft in Osteuropa mitgestalteten“, wie sie betont.

Krieg und Corona-Pandemie haben die Ausstellung aber enorm erschwert. Möglich war das Millionenprojekt nur durch Unterstützung unter anderem der Bassermann-Kulturstiftung, der BASF und der MVV Energie AG. „Wir brauchen in Mannheim Strahlpunkte“, begründete Sebastian Ackermann, Kommunikationschef der MVV, die Förderung, die eine echte Partnerschaft sei. MVV wie BASF finanzieren gezielt besondere Projekte zur Vermittlung für Mitarbeiter, für Schüler und Studenten. pwr