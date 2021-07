Leckeres und Folkloristisches aus Lateinamerika

Ein Hauch von Urlaubsgefühl schwebt über dem Außengelände des „Mannheimer Morgen“. Das Lateinamerikanische Wochenende hat am Freitag rund 450 Besucher mit einem bunten Programm begeistert. Während auf der Bühne Folklore aus Ecuador und Kolumbien sowie ein Auftritt von Ney Portales für Furore sorgte, gönnten sich die Gäste Spezialitäten aus Lateinamerika. Milka Mejia und ihre Tochter Nicole (Foto) ließen sich die Süßspeise Alfafores und die Maisschnitte Tamales de Pollo schmecken. Das Festival geht am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 22 Uhr weiter. Neben weiteren kulturellen und kulinarischen Höhepunkten gibt es auch einen Künstlermarkt. Der Eingang zum Fest befindet sich in der Joseph-Meyer-Straße. Parkmöglichkeiten befinden sich in der Dudenstraße. cap

