Lebhafte Dialoge auf dem belebten Lindenhöfer Wochenmarkt

Eine Leserin kam am Samstag mit einem ganz besonderen Schatz zum Lindenhöfer Meeräckerplatz an den Stand des „MM“: Sie hatte das „Volkslexikon“ des „Mannheimer Morgen“ aus den frühen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mitgebracht, ein gut gehütetes Exemplar des „Neuzeitlichen Nachschlagewerks für alle Gebiete des Wissens mit 25 000 Stichwörtern, Bildtafeln und aufschlussreichen Kartenskizzen“, das der „MM“ einst herausgegeben hatte. Mit Fragen, aber auch handfester Kritik und Themenvorschlägen beteiligten sich zahlreiche Zeitungsleser an der „MM im Dialog“-Runde, zu der Stefan Dettlinger, Leiter der Kulturredaktion, und Lokalredakteur Thorsten Langscheid als Ansprechpartner in den Stadtteil gekommen waren. Vom Lob begeisterter Leserinnen von Dettlingers literarischer Kolumne „Mahlzeit“ bis zur Kritik etwa an der Berichterstattung über die Sperrung des Fahrlachtunnels („Schreiben Sie: Das ist eine Katastrophe!“) reichte die Spanne der vielfältigen und anregenden Gespräche mit den Lindenhöfer Marktbesuchern. Im Bild (v.l.) Leser Eberhard Groß, Kulturchef Dettlinger, Lokalredakteur Langscheid und Leser Walter Brecht. lang

