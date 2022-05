Lebensmittel retten

In Deutschland landen jährlich Lebensmittel im Wert von 25 Milliarden Euro im Müll. Wie jede einzelne Person dazu beitragen kann, diese Verschwendung zu verhindern, erklären die Klimaschutzagentur und der Stadtraumservice Mannheim bei den bundesweiten Mehrwegtagen. Am 6., 11. und 12. Mai finden je verschiedene Aktionen im Hauptbahnhof statt, erklärte die Stadtverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung.

Die Klimaschutzagentur gibt Tipps, wie im Haushalt und auch außerhalb Lebensmittel gerettet werden können. Bewusst einkaufen, richtig lagern und möglichst alles Verbrauchen sind hier die wichtigsten Regeln, die umgesetzt werden können. Am Freitag, 6. Mai, in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr klärt die Agentur über weitere Tipps im Greenhouse des Hauptbahnhofs auf. Der Verein „Foodsharing Mannheim – gegen Lebensmittelverschwendung“ informiert hier auch, wie man sogenannter Foodsaver wird und wo sich die öffentlichen Schränke mit geretteten Lebensmitteln in Mannheim befinden.

Vermeidung von Plastik

Am Mittwoch, 11., und Donnerstag, 12. Mai, erklärt der Stadtraumservice, wie Bürgerinnen und Bürger Plastik vermeiden können. Vor allem Einwegplastik sei hier ein Problem und könne verhindert werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. So können Menschen, die Leitungswasser trinken, am meisten Plastik einsparen. Das Verwenden von Glasflaschen steht an zweiter Stelle: „Allein zwei Glasflaschen reduzieren eine ganze Wertstofftonne voll mit Einwegplastikflaschen.“

Bei der Aktion können zudem nachhaltige Gewinne an einem Glücksrad ergattert werden. jpp

