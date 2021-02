Mannheim. Grausam ist Gabriel V. an diesem Nachmittag im Juli 2020 in seinem Appartement in der Neckarstadt von Husam A. mit einer Sektflasche erschlagen worden. Um seine Straftat zu verdecken, hat der Täter sein Opfer getötet, ihn außerdem noch entwürdigt, indem er dem Toten die Hose heruntergezogen hat. Für das Schwurgericht unter Vorsitz von Gerd Rackwitz sind das alles Mordmerkmale, so dass das Urteil im Sektflaschen-Mordprozess am Donnerstag auf lebenslänglich lautete.

Außerdem stellte die Erste Strafkammer am Landgericht die besondere Schwere der Schuld fest. „Das Gesamttatbild geht über das übliche Schuldmaß hinaus, eine Entlassung des Angeklagten nach 15 Jahren wäre unangemessen“, betonte Rackwitz in seiner Urteilsbegründung. Mit dem Urteil lag die Kammer auf gleicher Linie mit Oberstaatsanwältin Jeanette Zipperer. Verteidiger Steffen Kling hatte für seinen Mandanten in den nicht-öffentlichen Plädoyers vor einer Woche auf Totschlag plädiert und „eine angemessene Freiheitsstrafe“ für Husam A. gefordert. Der Anwalt kündigte Revision an. Eine Begründung werde nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe erfolgen.

Minutiös anhand der Spurenlage sowie den Gutachten der Rechtsmedizinerin und des Psychiaters rekonstruierte Rackwitz in seiner mündlichen Urteilsbegründung das Tatgeschehen vom 7. Juli 2020 in der Laurentiusstraße. Erst eine Woche später sei Gabriel V. vom Hausmeister und seinem Ehemann brutal erschlagen in einer Blutlache in der kleinen Wohnung aufgefunden worden. Der 35-jährige Student starb durch massive Gewalteinwirkung auf den Schädel, so die ersten Erkenntnisse der Ermittler.

Durch Auswertung der Verkehrsdaten des Smartphones von Gabriel V. vom Tattag kam man schnell auf die Spur des Täters, der nach einer bundesweiten Fahndung am 23. Juli in Homburg (Efze) festgenommen werden konnte. „In einer ersten Vernehmung hat Husam A. die Tat auch eingeräumt“, berichtete der Vorsitzende Richter. An den vier Verhandlungstagen hatte der Iraker jedoch geschwiegen. Erst in seinem Schlusswort bekannte Husam A., dass er die Tat bereue. „Es gab aber auch keinen Anlass, an seiner Täterschaft zu zweifeln“, sagte Rackwitz.

Der Richter skizzierte den Lebensweg des Angeklagten: 2016 war der Mann aus Bagdad über die Türkei, Griechenland und Österreich nach Deutschland und später nach Mannheim und Ludwigshafen gekommen. Hier hätten sich dann seine Lebensverhältnisse verschlechtert, keine Arbeit, keine Wohnung, kaum Einkommen. Außerdem habe Husam A. im Sommer 2020 an einer ansteckenden Hautkrankheit gelitten. Gabriel V. habe er etwa ein Jahr vor der Tat im Mannheimer Schlosspark kennengelernt, wo der Student nach homosexuellen Kontakten Ausschau gehalten habe.

Das Gericht äußerte allerdings Zweifel an der Darstellung des Angeklagten, es habe eine feste Beziehung zum späteren Opfer bestanden. Klar ist für die Kammer, dass sich Husam A. mehrmals in der Neckarstadter Wohnung aufgehalten hat – so auch am Tattag im Juli. Dort wollte der 34-Jährige auch die Nacht verbringen, als ihn sein Kumpel plötzlich nicht mehr in seinem Appartement haben wollte, weil er wohl einen anderen Mann erwartete. Da habe der Täter eine herumstehende volle Sektflasche genommen und seinem am Schreibtisch auf einem Drehstuhl sitzenden Opfer mit einem Schlag die linke Schläfe und das Augenbein zertrümmert.

Wohnung nach der Tat durchsucht

Laut Obduktion habe Husam A. dann mit der Flasche weiter mit großer Wucht auf den aufrecht durch das kleine Zimmer taumelnden Gabriel V. eingeschlagen. Selbst als das Opfer dann kniete und schließlich in seinem Blut auf dem Boden lag, habe ihn der Täter mehrmals mit dem Schlagwerkzeug malträtiert. „Es gibt keinen Hinweis auf einen Streit, keine Abwehrverletzungen“, berichtete Rackwitz. Husam A. habe den Tod seines Opfers sogar noch um eine halbe Stunde hinausgezögert, den Sterbeprozess in aller Ruhe verfolgt und schließlich den Schwerverletzten noch gedemütigt.

Danach habe der Angeklagte die Wohnung durchsucht und einen Laptop, ein Smartphone, Geld aus seinem Glas sowie eine Bluetooth-Box mitgenommen. Dass er Gabriel V. nach dem ersten Schlag nur von seinem Leiden, vor möglicher Blindheit und anderen Behinderungen habe bewahren wollen, sieht das Gericht als Schutzbehauptung an. „Als Angst vor den Folgen seiner Tat hat sich Husam A. entschlossen, Gabriel V. mit der Sektflasche zu töten, ihm Schmerz und Qualen zugefügt“, begründete Rackwitz das Urteil.