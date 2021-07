Lebenserfahrung und Ausstrahlung gefragt

Reiner, der „Senior Hipster“: graue Haare, grauer Bart, schlanke, gepflegte und stylishe Erscheinung, 73 Jahre jung. Mit ihm werben Firmen für Versicherungen, Ärztebedarf, Boxspring-Betten, Kaffee, Kleidung, Golfwagen und vieles mehr.

© Jonas_Glaubitz

Der gelernte Elektrotechniker, geboren in Niedersachsen und seit 1969 Mannheimer, ist seit zehn Jahren im Ruhestand und seit etwa vier Jahren als Model aktiv. Die Initiative ging von Sohn Jonas Glaubitz aus, Fotograf und Art Director bei einer Werbeagentur. Er riet: „Papa, lass Dir mal den Bart wachsen, und dann machen wir Fotos“. Anzug samt Hemd und Styling-Gel stellte er zur Verfügung. Die markanten Aufnahmen in Schwarz mit leuchtendem Haar veröffentlichte er im Portal einer Bildagentur.

Hier kann jeder zugreifen, bezahlt wird im Paket oder im Abonnement. Die Bilder darf der Kunde im Rahmen seines Vertrags verwenden, wo und wofür er möchte. Die Menschen, die Reiner Glaubitz in Printmedien oder im Internet begegnen, kommen inzwischen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Frankreich und Italien, aber auch aus Japan und China. Akzeptieren müssen die Models bei diesem Verfahren, dass die Bilder gegebenenfalls für Produkte oder Dienstleistungen genutzt werden, die sie selbst nicht unterstützen.

Gewöhnungsbedürftig ist auch die Verwendung, wenn nur der eigene Kopf auf einen anderen Körper gesetzt wird, wie bei der Werbung für Kimonos aus Japan. Das Senior Model posiert in vielen Rollen: als jung gebliebener, fitter Konsument, aber auch als vertrauensvoller Arzt, geschickter Gärtner, verlässlicher Rechtsanwalt oder hilfesuchender Patient. Sein Alter ist dabei sein Kapital: In einer Gesellschaft, in der fast die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahre alt ist, spricht Glaubitz den zahlenmäßig wachsenden Käufertypus des sogenannten Best-Agers an. Gefragt nach dem Grund seines Erfolgs, meint Reiner Glaubitz: „Die Menschen möchten sich wiederfinden in der Werbung. Ausstrahlung und Lebenserfahrung sollen sichtbar sein. Damit sind die jungen, faltenlosen Models aus dem Spiel“.

Derzeit hat er viel Spaß an den Fotoshootings, die sein Sohn etwa zweimal im Jahr in verschiedenen Settings arrangiert. Er freut sich, wenn Freunde ihn informieren, wo sie sein Abbild gerade entdeckt haben, auch wenn dieser Nebenerwerb nicht wirklich lukrativ ist.

Auch Christina Kinle, ebenfalls 73 Jahre alt und mit ihrer schlohweißen Mähne, die meist hochgesteckt ist, unübersehbar im Straßenbild, gehört zu den Senior Models. Sie betreibt ihr Hobby ausschließlich auf Basis persönlicher Kontakte. Begonnen hatte alles vor über zehn Jahren mit der ehemaligen Inhaberin des Concept Stores „Makassar“, die sie gebeten hatte, bei einer ihrer Modenschauen mitzulaufen. Nach vielen Anfragen überwand Kinle ihre Bedenken. Auch ohne Anweisungen, wie so ein Gang auf dem Catwalk auszusehen habe, war ihr Auftritt ein Erfolg, und es folgten weitere. Sie wurde gesehen von einer Taschendesignerin, von einem Fotografen, der für eine Mannheimer Modedesignerin Aufnahmen machte und auch von einer Mitarbeiterin des Museums für angewandte Kunst in Frankfurt. Ein Highlight waren vor ein paar Jahren die Aufnahmen einer Firma, die Natur-Haarkosmetik produziert. Man hatte sie in den Quadraten entdeckt und angesprochen. In der Folge reiste sie nach Wien und stand eine Woche lang täglich vor der Kamera. Sie erinnert sich: „Das war wunderschön, ich war für alles eingeladen und habe die Stadt genossen“.

Immer wieder angesprochen

Als Fotomodell zu agieren, passt allerdings nicht immer in Kinles Zeitplan. Gebürtig in der Oberpfalz und aufgewachsen auf einem Hof mit elf Geschwistern, ist die gelernte Zahnarzthelferin und Zahnhygienikerin noch in zwei Praxen tätig. Darüber hinaus kümmert sich die Self-Made-Gartenexpertin um die Pflege mehrerer Gärten. Und dazu ist sie als Großmutter von sechs Enkeln immer wieder in der Betreuungspflicht. Fit zu sein und zu bleiben ist für die schlanke, vielseitig Begabte keine Herausforderung.

Immer wieder wird sie auf der Straße angesprochen, wie von einer Fotografin beim Spaziergang mit einem Enkelkind in einem Frankfurter Park oder von Menschen in der U-Bahn bei einem Besuch in New York. Belustigt erzählt sie eine Begebenheit mit zwei jungen Mädchen, die sie fragten, wie ihre Haarfarbe hieße. Tatsächlich ist Kinle schon in ihren 30ern ergraut. Schönheit, Ausstrahlung und Charisma werden ihr attestiert, und doch meint sie: „Erst als ich die ersten Male bei einer Modenschau lief, habe ich so etwas wie Selbstbewusstsein verspürt.“

