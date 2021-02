Die Stadtbibliothek hat eine neue Spitze: Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler Yilmaz Holtz-Ersahin tritt zum 1. Februar 2021 die Nachfolge von Bernd Schmid-Ruhe an. Das gab die Stadt jetzt bekannt.

Holtz-Ersahin leitet seit 2008 die interkulturelle Bibliothek der Stadtbibliothek Duisburg. Zudem ist er als Lektor für Geschichte, das NS-Dokumentationszentrum und fremdsprachige Literatur tätig. Der kulturübergreifende Dialog prägt das bibliothekarische Wirken des 1972 geborenen Wahl-Wuppertalers – etwa die Einrichtung einer interkulturellen Kinder- und Jugendbibliothek oder seine Lehrtätigkeit an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

„Die beiden Städte am Rhein haben viele Gemeinsamkeiten“, so der der designierte Bibliotheksleiter. „Vielfalt als Gewinn zu begreifen, den kulturellen Austausch zu fördern und gemeinsam voneinander zu lernen“, sei hier wie dort das Erfolgsrezept für eine lebenswerte Stadt und eine starke Gemeinschaft.

Interkulturelle Arbeit

Die Stadtbibliothek sei ein Ort für alle und der Zugang zu Informationen, so Oberbürgermeister Peter Kurz. Dass dieser Zugang allen ermöglicht werden könne, dafür habe sich Yilmaz Holtz-Ersahin seit Jahren erfolgreich im Bereich der interkulturellen Bibliotheksarbeit eingesetzt. „Ich freue mich, dass er diese Erfahrungen nun in Mannheim einbringen wird.“ Bildungsbürgermeister Dirk Grunert zeigt sich „gerade hinsichtlich des anstehenden Neubaus überzeugt, dass er das inhaltlich bestens aufgestellte Haus hervorragend ergänzen und in die Zukunft führen wird“.

„Bibliotheken sind offene Räume des Diskurses, lebendige Orte der Gemeinschaft und der Demokratie“, beschreibt Holtz-Ersahin die Bedeutung einer wandlungsfähigen Bildungseinrichtung, zu der auch die „neue Stadtbibliothek der Zukunft“ weiterentwickeln möchte. „Vieles bringe ich mit, vieles muss ich noch kennenlernen. Inhaltlich gestalten werden wir das neue Haus aber alle gemeinsam.“ red/scho