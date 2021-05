Leben und Lernen mit Vielfalt als Vorteil

Wenn sich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur gemeinsam engagieren, dann geht es häufig um Einrichtungen wie das Nationaltheater oder die Sternwarte. Der unlängst gegründete „Förderverein Campus Neckarstadt-West“ stellt eine Besonderheit dar, weil sich dort bekannte Bürger und Bürgerinnen für ein Problem-Quartier einsetzen, das zwar reich an Stadtgeschichte, aber arm an Zukunftschancen ist. Und genau deshalb braucht es heute für morgen ein Unterstützungsprogramm – insbesondere für die Kinder und deren Familien.

Zu jenen, für die es eine Herzensangelegenheit bedeutet, das Potenzial der Neckarstadt-West zu fördern, gehört die mit dem Bloomaulorden ausgezeichnete Journalistin Ulla Hofmann. Als sie 2018 im Marchivum-Saal die (Vorkriegs-)Neckarstadt ihrer Kindheit als „buntes, lebendiges, lautes, aber herzliches“ Stück Mannheim schilderte, da blitzte auf, dass solcherart Qualitäten noch immer vorhanden sind, aber freigelegt werden müssen. Als „riesige Herausforderung“ sieht der Fördervereinsvorsitzende und SPD-Stadtrat Reinhold Götz, dass „Kinder und Jugendliche nicht länger abgehängt werden“ – etwa weil sich zugewanderte Eltern mit der deutschen Sprache schwertun und deshalb nicht in der Lage sind, bei Hausaufgaben zu helfen. Götz plädiert für Bildungsangebote, die sich der Situation von Familien anpassen.

Enorme Fluktuation im Stadtteil

Die Neckarstadt-West ist nicht nur größter Zuwanderungsstadtteil, ihr macht auch enorme Fluktuation zu schaffen. Dass Auswirkungen häufig unterschätzt werden, weiß der Sozialwissenschaftler und pensionierte Konversionsbeauftragte Konrad Hummel vom Vereinsvorstand: Wenn es höchst unterschiedliche Herkunftsländern, aber keine Mehrheitsgruppe mehr gibt, so Hummel, „dann fehlen wichtige Normen für das Zusammenleben“. Außerdem könnten bei ständigem Kommen und Gehen keine nachbarschaftlichen Kontakte wachsen, das Wir-Gefühl bleibe aus.

Der Förderverein hat sich zum Ziel gesetzt, Projekte zu unterstützen, welche die Neckarstadt-West insbesondere für Kinder zu einem Ort machen, wo sich Leben und Lernen verzahnen. Deshalb wollen Mitglieder nicht nur Spenden eintreiben, Benefizveranstaltungen organisieren, sondern obendrein „aktive Erfahrungsbeiträge“ leisten. Dass der Förderverein geballte Lebenserfahrung einzubringen vermag, offenbart ein Blick in die Vorstandsriege: Dieser gehören neben Götz und Hummel die Erziehern Yvonne Doncev an. Als Beisitzende engagieren sich Ulla Hofmann, Grafikdesignerin Daniela Franz, die aktive Quartier-Bürgerin Hatice Ballikakaya und Lehrer Frank Schaller. Als Schriftführer fungiert Filmemacher Ali Badakshan Rad. Der frühere Banker und Kulturmäzen Carl Heinrich Esser ist Schatzmeister, die Rechnungsprüfung übernimmt der geschäftsführende Engelhorn-Gesellschafter Andreas Hilgenstock. Mit weiteren „politisch und gesellschaftlich aktiven Menschen“ wollen sie dazu beitragen, dass sich Vielfalt als Vorteil erweist – und die Idee vom Campus Neckarstadt-West in ganz Mannheim Flügel ansetzt.

