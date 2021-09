Leben des Opfers durch Notoperation gerettet

Die brutale Gewalttat mehrerer junger Männer hätte einen 23-Jährigen in der Nacht von 12. auf 13. Juni fast das Leben gekostet. Von „zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen am ganzen Körper“ sprach die Polizei damals nach der Messerattacke, die sich an der Wiese vor der Uni-Mensa ereignet hatte. Und: „Zumindest ein Stich verfehlte nur knapp ein wichtiges Blutgefäß.“ Lediglich durch rasche medizinische Versorgung und eine Notoperation hätten die Ärzte den lebensgefährlich Verletzten retten können.

Nachdem die Polizei bereits in der Tatnacht einen 21-jährigen Verdächtigen festnehmen konnte, erließ das Amtsgericht jetzt gegen weitere fünf Männer zwischen 21 und 22 Jahren Haftbefehle. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Alle stehen „im dringenden Verdacht“, gemeinsam mit dem bereits im Juni Festgenommenen „versucht zu haben, einen 23-jährigen Mann durch Messerstiche zu töten“.

Ermittlungsgruppe eingerichtet

Nach Darstellung von Staatsanwaltschaft und Polizei hielten sich die mutmaßlichen Täter am 13. Juni gegen 1 Uhr im Bereich der Mensawiese im Schlosspark auf. „Als sich der Geschädigte, der sich selbst auch mit mehreren Bekannten an dieser Örtlichkeit befand, zu der Gruppierung der Tatverdächtigen begab, sollen die mit Messern bewaffneten Männer ihr Opfer schließlich umgestoßen und anschließend gemeinsam mit ihren Messern auf dieses eingestochen haben“, heißt es in der Presseerklärung: „Sie sollen erst von dem Geschädigten abgelassen haben, als mehrere Polizeifahrzeuge mit Sondersignal am Tatort vorfuhren.“

Das Präsidium richtete nach der Tat die Ermittlungsgruppe „Park“ ein. Die beteiligten Beamten konnten die weiteren Tatverdächtigen ermitteln und schließlich festnehmen. Sie wurden nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und der Eröffnung der Haftbefehle inzwischen in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. bhr/pol

