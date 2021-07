Lautsprecherverbot im Jungbusch gilt bereits ab 22 Uhr

Mannheim. Weil gehäuft Beschwerden von Anwohnern zwischen 22 und 24 Uhr eingegangen waren, hat die Stadt Mannheim das das Lautsprecherberbot im Jungbusch zeitlich ausgeweitet. Dieses gilt nun laut der neuen Allgemeinverfügung freitags und samstags bereits schon um 22 Uhr und endet um 6 Uhr des jeweiligen Folgetages. Die neue Regelung trete bereits an diesem Freitag in Kraft und sei vorerst bis 15. August befristet, so die Verwaltung. Zudem heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag: „Die Stadt behält sich vor, die Allgemeinverfügung je nach Lage weiter anzupassen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die neue Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim ist hier zu finden: https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschriften