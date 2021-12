Lautsprecher der Partei versagt

Stürmischer Beifall in der Alten Feuerwache: Als 2003 der Deutsche Städtetag in Mannheim zu Gast ist, kommt Angela Merkel – aber nicht in den Rosengarten. Dort findet drei Tage lang die Hauptversammlung mit 1200 deutschen Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Stadträten statt. Merkel beehrt aber nur den Fraktionsabend ihrer Partei. Zuvor gibt sie dem „MM“ ein Interview. Ihre Gastgeber in der Alten Feuerwache sind seinerzeit Sven-Joachim Otto, damals Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat, sowie der Kreisvorsitzende und Bürgermeister Rolf Schmidt. Sie weisen stolz darauf hin, dass die Union seit 1999 in Mannheim stärkste Kraft sei und viel bewegt habe. Das „gilt das zu bewahren und fortzusetzen. Hierfür benötigen die Kommunen eine solide Finanzausstattung und nicht weiter den Griff in die Kasse durch den Bund“, fordert Otto. Merkel ist 2003 CDU-Bundesvorsitzende und Oppositionsführerin im Bundestag. Sie baut in ihre Rede in der Alten Feuerwache viele ironische Spitzen gegen die rot-grüne Bundesregierung ein und fordert: „Kommunen müssen wieder einen eigenen Gestaltungsspielraum bekommen.“ Die Mannheimer Christdemokraten lobt sie nicht nur für das „gemütliche Ambiente“ in der Alten Feuerwache, sondern ermuntert sie: Sicher werde Mannheim auch eines Tages einen OB der CDU haben, „wie Ludwigshafen, Kiel und viele andere Städte, von denen man es nie gedacht hat“. Wovon derzeit aber keine Rede mehr ist. . .

Als Wahlkämpferin für ihre Partei ist Angela Merkel allerdings nicht oft in Mannheim. 2001 kommt sie im Januar zum CDU-Landesparteitag in den Rosengarten. Sie zieht zu den Klängen von „We are the Champions“ in den Musensaal ein. Im März 2001 ist sie wieder da. Die Großkundgebung ist der offizielle Abschluss des Landtagswahlkampfes in Baden-Württemberg. 2002 macht sie bei ihrer Sommertour zum Bundestagswahlkampf auf dem Paradeplatz Station – aber die Lautsprecheranlage versagt. „Bedauerlich, dass sie hier technisch so schlecht ausgestattet sind“, beginnt Merkel ihre 30-minütige Rede. Ob es daran liegt? Seither ist nur noch ein einziger Wahlkampfauftritt von Merkel in Mannheim im Archiv vermerkt, nämlich 2011 im Rosengarten – mit funktionierender Lautsprecheranlage. Zuvor tritt sie bereits 2006 beim Bundesmittelstandstag im Rosengarten auf. Erstmals in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin kommt sie 2008, um im Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) über die Finanzkrise zu sprechen. Aber wirklich oft zu Gast ist sie nicht in der Quadratestadt. pwr