Laut RKI: Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim sinkt auf 90,5

Mannheim. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am heutigen Montag für die Stadt Mannheim eine Sieben-Tage-Inzidenz von 90,5 gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet insgesamt in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben. Damit liegt die Inzidenz erstmals wieder unter dem für die Bundesnotbremse kritischen Wert von 100.

Der Inzidenz-Wert des RKI wird morgens veröffentlicht und beinhaltet die Zahlen des Vortages. Er kann zudem wegen verspätet registrierter und nachträglich eingerechneter Fälle von den aktuellen Zahlen der Stadt Mannheim abweichen. In den vergangenen Tagen lag der Wert bei 100,8 (Sonntag) und 102 (Samstag).

Sobald die vom Robert Koch-Institut ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz mehr als drei Tage in Folge einen bestimmten Wert übersteigt, treten Corona-Einschränkungen in Kraft. Beispielsweise sieht die Bundes-Notbremse den Schwellenwert von 100 für nächtliche Ausgangsbeschränkungen oder 165 für Schulschließungen vor. Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen diese Marken, wird wieder gelockert. Unter 150 dürfen beispielsweise Läden wieder „Click & Meet“ anbieten, also Kunden ihre Läden betreten lassen. Bliebe der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100, fiele dann die gesamte Bundes-Notbremse wieder weg.

Detaillierte Informationen zu den Corona-Maßnahmen auf einen Blick (PDF des Landes Baden-Württemberg.)

Im Rhein-Neckar-Kreis liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 65,5 und damit niedriger als noch am Vortrag. Im Stadtgebiet Heidelberg rutscht der Inzidenz-Wert auf gerade einmal 38,4 Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Deutlich schlechter sieht es in Ludwigshafen aus: Hier liegen die Zahlen immer noch weit über der 100er Grenze: Die aktuelle Inzidenz beträgt 164,3.

