Laufsport-Saison beginnt - Neckar Run findet am Sonntag in Mannheim statt

Mannheim. Früher als üblich beginnt die Saison für die Ausdauerläufer in der Region. Die 5. Auflage des Soprema Neckar Run in Mannheim steht bereits am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Programm und ist die erste Station des engelhorn sports Laufcups.

Für die beliebte Laufsport-Veranstaltung am Neckarufer, organisiert von der Triathlon-Abteilung des TSV Mannheim, haben sich bereits über 500 Teilnehmer aus 26 Nationen angemeldet. Zudem wartet die Veranstaltung für Bambini, Jugendliche und Hobbyläufer mit einigen Neuerungen auf. Die Strecken der Hauptläufe wurden auf genau fünf (Start: 11 Uhr) sowie zehn Kilometer (11.15 Uhr) angepasst und der Zieleinlauf auf den Parkplatz oberhalb des TSV-Geländes verlegt.

Laut Veranstalter kommt es zwischen 10.30 und 12.30 zwischen der Friedrich-Ebert-Brücke und der Riedbahnbrücke entlang des Neckarufers zu Sperrungen für Radfahrer und Fußgänger. Den Startschuss der Läufe wird die zweifache Ironman-Europameisterin Laura Philipp vom TSV abfeuern. Kurzentschlossene Sportler können sich noch bis Samstag unter www.soprema-neckar-run.de anmelden.