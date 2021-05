Laufend Gutes tun

Im großen Pulk laufend unterwegs, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und Gutes zu tun? Das wird in diesem Jahr beim Bauhaus-Firmenlauf wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sein. Allerdings bieten die Veranstalter eine virtuelle Alternative, durch die sich die Teilnehmer elektronisch vernetzen können. Von Mittwoch, 23., bis Sonntag, 27. Juni, haben die Firmenläuferinnen und -läufer die Möglichkeit, sich zeitlich flexibel auf den Weg zu machen. Abgebildet wird das nach Angaben der Organisatoren über die interaktive App „viRACE“. Über die Sprachausgabe gibt es dort auch motivierende Sprüche des Firmenlauf-Moderators Hartwig Thöne und Updates über das Renngeschehen.

Für die, die einfach nur dabei sein wollen, ohne Höchstleistungen zu vollbringen, bietet sich die Kategorie „ohne Zeitnahme“ an. Wer nicht mit seinem Unternehmen laufen kann oder möchte, kann mit einem Verein oder Freundeskreis teilnehmen. Die Online-Anmeldung ist bis Montag, 7. Juni, auf firmenlauf-mannheim.de/ möglich, dort gibt es auch weitere Infos. Die Teilnahmegebühr für den „Virtual Run“ beträgt 16 Euro plus Mehrwertsteuer. Fünf Euro davon gehen laut Veranstalter an regionale Einrichtungen und an Plan International Deutschland. bhr/red