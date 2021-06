Lauer’sche Gärten: Straße gesperrt

Ab kommendem Montag, 28. Juni, ist die Straße zwischen den Quadraten M 6 und N 7 entlang der Lauer’schen Gärten komplett gesperrt. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, muss die Fahrbahndecke saniert werden: Auf etwa 80 Metern kommt der Pflasterbelag weg und wird durch Asphalt ersetzt. Gleichzeitig wird die Fußgängerampel versetzt und der Bürgersteig auf einem etwa 15 Meter langen Stück verbreitert. Die Arbeiten könnten an dieser Stelle nur mit einer Vollsperrung durchgeführt werden, so die Stadt. Die werde voraussichtlich drei Wochen dauern. Zu Fuß bleiben die Haupteingänge der Gebäude in diesem Bereich erreichbar, heißt es weiter. Für den Straßenverkehr soll eine Umleitungsempfehlung eingerichtet werden. red/lok

