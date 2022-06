Lateinamerikanisches Flair

Von Tanja Capuana-Parisi

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lateinamerika steht für feurige Rhythmen, temperamentvollen Folkloretanz und Lebensfreude pur. Die O&M Event Gastro GmbH bringt seit 2017 mit ihren Lateinamerikanischen Wochenenden dieses unwiderstehliche Flair auch in deutsche Städte. Unter dem Motto „Erleben verbindet“ steht das Kennenlernen anderer Kulturen im Fokus. In Mannheim sorgt die Veranstaltung von Freitag bis Sonntag für entspannte Urlaubsatmosphäre und gute Laune.

Nach einer gelungenen Premiere im vergangenen Juli auf dem Gelände des „Mannheimer Morgen“ hatten die Veranstalter Daniele Marino und Hernando Ospina im September das Festival am gleichen Ort wiederholt. Dieses Mal findet das Kulturfest auf dem Alten Meßplatz statt. Los geht es am Freitag ab 17 Uhr. Auch dieses Mal unterstreicht bis 22 Uhr ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Höhepunkten wie Folkloreaufführungen, Tanzworkshops und vielfältigem Begegnungen das sommerliche Ambiente. Zudem bieten Kunsthandwerker aus Peru, El Salvador, Mexico, Brasilien und Kolumbien ihre handgemachten Arbeiten zum Kauf an.

Lateinamerikanische Sänger wollen mit sanften Balladen und mitreißenden Songs ausgelassene Stimmung auf den Platz bringen. Die jüngsten Besucher können sich auf ein spannendes Kinderprogramm freuen. Lateinamerikanische Länder begeistern auch mit ihrer vielseitigen Küche. Foodtrucks aus Süd- und Mittelamerika werden mit landestypischen Gaumenfreuden Appetit auf mehr machen. Samstag feiern die Besucher von 12 bis 22 Uhr, während am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet ist. Mehr Infos und Tickets unter www.lateinamerikanischeswochenende.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2