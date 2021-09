Lateinamerika auf dem Gelände des „MM“

Der Sommer geht trotz Herbstbeginn in die Verlängerung: Mit dem zweiten Lateinamerikanischen Wochenende in Mannheim möchte die O&M Event Gastro-Gesellschaft aus Frankfurt von Freitag an das Flair dieser faszinierenden Länder in die Quadratestadt bringen. Nach einer gelungenen Premiere im Juli gastiert das Kulturfestival bis einschließlich Sonntag erneut auf dem Gelände des „Mannheimer Morgen“. Die Besucher erwartet ein Mix aus Märkten, Aufführungen aus den Bereichen Musik, Tanz und Folklore sowie kulinarischen Genüssen. Im Juli kamen mehrere hundert Besucherinnen und Besucher.

Diesmal geht es am Freitagnachmittag, 24. September, um 17 Uhr los. Die Gäste können sich an den Ständen der Aussteller umschauen und hübsche Kunstartikel erstehen. Auf der Bühne startet das Programm um 18.30 Uhr mit Pasarela de Catrinas, einer mexikanischen Folklorevorführung. Zu sehen gibt es auch folkloristische Beiträge aus Ländern wie Peru, Kolumbien, Argentinien, Venezuela und Bolivien. Zumba-Darbietungen, die am Freitag um 20 Uhr und Samstag um 15 Uhr gezeigt werden, sollen das Publikum mit ihrer Choreographie aus lateinamerikanischen Rhythmen und Aerobic-Schritten mitreißen. Eine Capoeira- und Samba-Show am Samstagabend soll ebenso für Furore sorgen wie die Konzerte von Ney Portales, der das Publikum am Freitag- und Samstagabend mit seinen Songs akustisch ins sonnige Kuba entführen möchte. Leidenschaftlich soll es auch beim Auftritt von Sou Brasil am Sonntag ab 19 Uhr werden. Wer selbst die Hüften zu den heißen Rhythmen schwingen möchte, kann am Salsakurs teilnehmen, der am Sonntag um 15 Uhr stattfindet.

Große kulinarische Vielfalt

Bummeln und Tanzen machen hungrig. Bei dem Kulturwochenende kommt deshalb auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Und wer bereits lateinamerikanische Länder bereist hat, weiß: Ob Empanadas, Arepa Reina oder Alfajores, die lokalen Köstlichkeiten sollte man sich nicht entgehen lassen. Bei der Veranstaltung locken Essensstände mit Spezialitäten aus Ländern wie Venezuela, Peru, Mexiko, Argentinien, Uruguay, Spanien und Kuba. Beim Genuss von lateinamerikanischen Speisen und dem heißblütigen Kulturprogramm bleibt der Sommer gefühlt noch ein bisschen länger.

Freitag beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr. Am Samstag und Sonntag öffnet das Festival bereits um 12 Uhr seine Toren. Infos und Tickets gibt es im Internet.

Info: www.lateinamerikanisches wochenende.de