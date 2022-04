Lastwagen verliert Diesel - Vollsperrung der Ludwigshafener Straße aufgehoben

Mannheim. Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma ist die Sperrung der Ludwigshafener Straße in Mannheim wieder aufgehoben. Wie bereits berichtet, hatte ein von der SAP-Arena kommender Lastwage kurz vor dem Fahrlachtunnel rund 150 bis 200 Liter Diesel verloren, welcher sich auf beiden Fahrspuren verteilt hatte. Wie Polizei am Montagabend mitteilte, ist die genaue Ursache des Kraftstoffverlustes noch nicht bekannt. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr an der Stotzstraße abgeleitet. Hierbei kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

