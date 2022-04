Mannheim. Wegen ausgelaufenem Diesel auf der Fahrbahn ist derzeit die Ludwigshafener Straße in Mannheim gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei steht noch nicht fest, wie lange die Vollsperrung ab der Stotzstraße/Fahrlachstraße in Richtung SAP-Arena andauern wird. Ein Lastwagen hatte am Montag, gegen 15.45 Uhr, Kraftstoff verloren und die Fahrbahn verunreinigt. Eine Fachfirma ist zur Reinigung bestellt.

