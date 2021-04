Mannheim. Ein Fahrer ist mit seinem Sattelzug gegen einen Kohle-Kran in Mannheim geprallt und in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der Mann wurde im Führerhaus eingeklemmt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zuvor war er mit dem Sattelzug durch einen Zaun des Mannheimer Großkraftwerks gefahren und mit dem Lastwagen gegen den Beladekran geprallt. Wieso der Mann am frühen Montagmorgen die Kontrolle über den Lastwagen verlor und von der Straße, war zunächst unklar.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen weit über 10 000 Euro. Ob ein Schaden am Beladekran entstand, steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Zeuge, womöglich ein Mitarbeiter des Großkraftwerks, der den Unfall telefonisch bei deren Pforte des GKM meldete. Dieser und alle anderen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744222 bei der Polizei zu melden. (mit dpa)

