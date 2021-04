Ein Sattelzugfahrer ist am Montag seinen Verletzungen erlegen, die er sich am Morgen bei einem Unfall mit seinem Laster zugezogen hat. Der Mann war in der Duisburger Straße von der Straße abgekommen, hatte den Zaun des Grosskraftwerks (GKM) durchbrochen und war dort mit einem Kohle-Beladekran zusammengestoßen. Dabei wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt. Nach der notärztlichen Versorgung noch am Unfallort war der Mann in eine Klinik eingeliefert worden, dort kämpften Ärzte und Pflegepersonal vergeblich um sein Leben, er verstarb noch am selben Tag. Die Unfallursache ist nach wie vor unklar.

AdUnit urban-intext1

Lokales Mannheim: Lkw durchbricht Zaun des GKM - Fahrer stirbt im Krankenhaus 01:13 Mehr erfahren

Wie die Ermittlungen ergaben, war der Trucker von der Ruhrorter über die Duisburger in Richtung Altriper Straße unterwegs gewesen. Zeugen, die den Sattelzug bei seiner Fahrt am Montag gegen 5.20 Uhr hin zur Unfallstelle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Zeuge, möglicherweise ein Mitarbeiter des Kraftwerks, der den Unfall telefonisch bei der Pforte des GKM meldete.