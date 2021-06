Lastenvelo „Tillie“ düst durch Käfertal

Die Maschine heißt „Tillie“, ist ein Lastenfahrrad mit E-Motor und gehört nach Angaben des Kreisschatzmeisters der Grünen, Robert Hofmann, zum Erscheinungsbild des Stadtteils Käfertal. Das Fahrzeug gehört dem gemeinnützigen Verein LaMa (Dein Lastenvelo Mannheim), der an mittlerweile fünf Standorten kostenfrei Transporträder anbietet.

In Käfertal wurde die Neuanschaffung gemeinsam mit einer Nachbarschaftsinitiative möglich gemacht. Die Initiatoren dieses Unterstützerkreises möchten mit dem Cargo-Bike für Experimentierfreudige als umweltschonende Alternative zum Auto anbieten. Um den Gebrauch eines Lastenrades für alle erschwinglich zu machen und gleichzeitig für eine entsprechend hohe Auslastung zu sorgen, entschloss man sich zur Anschaffung in Kooperation mit LaMa. Ein Name für das neue Transportmittel war schnell gefunden. Tillie erinnert an die in Schweden geborene US-amerikanische Radrennfahrerin Matilda „Tillie“ Anderson Sjöberg“, erklärt Wolfgang Moritz vom Käfertaler Unterstützerkreis. „Denn alle LaMas sollen nach berühmten Radfahrerpersönlichkeiten benannt werden“, ergänzt Fabian Hirt.

Christine Herrwerth aus der Nachbarschaftsinitative schildert die Einsatzmöglichkeiten des Lastenfahrrads: „Einige, so wie ich, benutzen das Lastenrad für den wöchentlichen Großeinkauf und lassen da gerne das Auto stehen. Andere machen einen Ausflug mit den Enkelkindern oder transportieren Arbeitsmaterial zum Heimwerken. Eine Imkerin in Käfertal möchte Tillie wiederum bei der Versorgung ihrer Völker einsetzen.“

Spenden erwünscht

Über die Internetseite www.lastenvelomannheim.de kann das Lastenrad bequem für einen Zeitraum zwischen einer Stunde bis zu drei Tagen gebucht werden. Der Friseursalon Anna-Maria in der Mannheimer Straße 92 unterstützt das Gemeinschaftsprojekt. Hier holen die Ausleihenden den Schlüssel und erhalten wichtige Hinweise zur Nutzung des sportlichen Transportmittels. „Neulinge“ können zusätzlich einen Termin vereinbaren, um sich bei den ersten Fahrversuchen helfen zu lassen.

„Um allen Interessierten einkommensunabhängig die Möglichkeit zu geben, Lastenräder zu nutzen und die Vorteile der emissionsarmen Mobilität kennenzulernen, ist das Angebot kostenlos“, betont Gründungsmitglied Fabian Hirt. Dennoch freut sich der gemeinnützige Verein über Spenden für Versicherung und Wartung der Flotte.