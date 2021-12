Lasst das Licht leuchten

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.“ So lautet der Text der ersten Strophe eines bekannten Adventsliedes von Jochen Klepper aus dem Jahr 1938. Und auch Weihnachten 2000 weinten etliche Soldaten und Soldatinnen, die ich als damaliger Militärpfarrer begleitete, im Heiligabendgottesdienst im Feldlager im Auslandseinsatz der Bundeswehr im heutigen Nordmazedonien. Die Tränen galten wohl den Familienangehörigen zuhause, deren Nähe sie vermissten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Advent 2020 weinten etliche Gefangene in der Justizvollzugsanstalt beim Entzünden der persönlichen Gebetskerzen im Gottesdienst aufgrund von empfundener persönlicher Scham über die eigenen Straftaten, und in Sorge um ihre Familienangehörigen, die sie angesichts der Corona-Pandemie nur noch einmal im Monat durch die Plexiglasscheibe oder per Video als Besucher erleben konnten.

Viele von uns weinen wohl in diesen Tagen des Advents still in sich hinein oder auch ganz sichtbar mit Blick auf ein schweres Lebensschicksal oder auch in Gedanken an Menschen, die wir verloren haben.

Ein Lied als schönstes Erlebnis

Im Advent warten wir auf Gottes Stern, seiner zärtlichen und ganz menschlichen Nähe. Gottes Stern, der in unser Leben scheint, wie hell oder dunkel es auch in uns aussehen mag. Das Licht für die Soldaten und Soldatinnen im Auslandseinsatz damals leuchtete auf durch einen orthodoxen Frauenchor, der im Gottesdienst das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ sang. Das von den Frauen gesungene Lied durchbrach die militärische Welt der Uniformen und erreichte die Seelen der Soldaten und Soldatinnen mit heimatlichen Klängen. Viele benannten in Nachhinein den Gesang des Frauenchores als ihr schönstes Weihnachtserlebnis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Licht für Gefangene leuchtet auf, wenn Menschen nach der Lebensrealität von Menschen hinter Gefängnismauern fragen. Die allabendlichen Krimis im Fernsehen enden mit der Verhaftung der Übeltäter. Alles, was danach kommt, entzieht sich allzu leicht unserem Blick hinter dicken Gefängnismauern. Aber ich frage mich ernsthaft: Eignet sich der gegenwärtige Strafvollzug wirklich für gelingende Resozialisierungen? Können Menschen nach einer Zeit im Gefängnis erfolgreich in die Gesellschaft zurückkehren und kann diese so vor weiteren Straftaten geschützt werden? Die Mitarbeitenden im Strafvollzug, die Gefangenen aber auch die Opfer von Straftaten warten wohl zurecht auf das Licht eines gesellschaftlichen Interesses an einem zeitgemäßen Strafvollzug.

Das Licht für uns alle leuchtet auf, wenn wir in dieser Adventszeit mit Gottes Licht in unserem persönlichen Leben rechnen und von ihm singen. Wenn wir singen und dabei unsere Tränen abwischen. Und wenn wir uns für unsere Mitmenschen – auch für die uns vielleicht fremden – interessieren und ihnen so zum Licht werden. Die vierte Strophe des eingangs erwähnten Adventsliedes lautet: „Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kann euch die Rettung her.“

Gotthold Patberg

Evangelischer Gefängnis-

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

seelsorger in Mannheim