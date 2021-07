Langer Schlag bald für Verkehr gesperrt

Mannheim. Ab Montag, 26. Juli, wird die Straße Langer Schlag zwischen Märker Querschlag und Narzissenweg im Stadtteil Gartenstadt gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten der MVV: Im Vorfeld der städtebaulichen Maßnahme zur Kanalsanierung in der Gartenstadt arbeitet das Mannheimer Energieunternehmen am Trinkwassernetz. Ab Montag erneuert MVV im Langen Schlag deshalb in mehreren Abschnitten die Trinkwasserleitung und verlegt teilweise gleichzeitig neue Hausanschlussleitungen.

Aufgrund der Bauarbeiten muss der Lange Schlag für den Verkehr abschnittsweise bis voraussichtlich Dezember 2021 gesperrt werden. Die Zufahrt zu den Grundstücken wird für die jeweiligen Anwohner sichergestellt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu meiden und den Umleitungen zu folgen. Die MVV wirbt in einer Pressemitteilung um Verständnis für die Baumaßnahme und entschuldigt sich für die damit verbundenen unvermeidlichen Beeinträchtigungen. Für Fragen und Anregungen ist das Unternehmen jederzeit per E-Mail zu erreichen: kontakt@mvv.de.