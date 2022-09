Lange ein engagierter „Obernarr“

Dass die Fasnacht nun zwei Mal ausgefallen ist, das schmerzt ihn sehr, die Feste fehlten ihm – aber seinen Humor und seine gute Laune hat er nicht verloren: Georg Wolf, bekannter Fasnachter von der Rheinau und Ehrenpräsident der Karnevalskommission, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

© Markus Prosswitz / Photo-Proß

Ehrenamtlich aktiv ist er nach wie vor – im Vorstand des Gemeinnützigen Vereins Rheinau, der Dachorganisation aller Vereine des Stadtteils, sowie als zweiter Vorsitzender des Fördervereins der Evangelischen Gemeinde Rheinau und im Kirchenchor der Martinskirche. Doch sonst steht nun seine Familie, neben Ehefrau Heide unter anderem zwei Kinder, zwei Schwiegerkinder sowie drei Enkelkinder und nicht zuletzt zwei Katzen, im Mittelpunkt. Und egal ob von ihnen jemand ruft, von seinen Nachbarn oder von Vereinen – Georg Wolf kommt und hilft gerne, wo er nur kann.

Vom Musikzug an die Spitze

An der Rheinau, wo seine Familie seit 1874 wohnt, und an der Fasnacht hängen sein Herz und seine ganze Leidenschaft. Dabei war er zunächst Fußballer, nämlich beim 1. FC Alemannia. Doch ein Jahr nach der 1963 erfolgten Gründung des Rheinauer Karnevalsvereins „Sandhase“ trat der Chemiemeister, der zunächst bei Boehringer (heute Roche) und dann bei der Sunlicht (heute Unilever) tätig war, dem neuen Musikzug bei, haute dort kräftig auf die Landsknechttrommel und machte auch durch seinen Humor sowie seine zupackende Art auf sich aufmerksam. So kam er in den Elferrat, wurde Gardeminister, 1981 Präsident und übernahm 1987 zudem den Vorsitz, bis 1997 Manfred Schenck beide Ämter übernahm.

2001 zunächst als Stellvertreter gewählt, trat Georg Wolf 2002 in die großen Fußstapfen des legendären Feuerianers Bernhard Kaiser als Präsident der Karnevalskommission Mannheim (KKM). Damit war er oberster Repräsentant der Mannheimer Karnevalsvereine und verantwortlich für die Organisation des Fasnachtszuges. Da ist ihm etwas gelungen, was nur ganz wenige Organisationen dieser Größe schaffen. Wolf bleibt bei der KKM nämlich als Mensch in Erinnerung, der den Generationswechsel lange eingefädelt und sehr gut geschafft hat, weil er loslassen konnte. 2014 gab er die Führung an Thomas Dörner ab, blieb aber weiter engagiert dabei und fungierte zudem als Vorbild – denn seine Tochter Sabine Kowalski ist inzwischen Vizepräsidentin der KKM. pwr