Lange der oberste Verkehrserzieher

„Mannem – wo liegt denn das?“, hat sich Thomas Jenne einst gefragt, „liegt das noch in Baden-Württemberg?“ Ein „Buwele vom Land“ aus der Gegend am Kaiserstuhl sei er damals gewesen, wie er sich selbst ironisch bezeichnet. 1979 fing er im Polizeirevier Neckarstadt an. Jetzt ging Jenne, als Erster Polizeihauptkommissar zuletzt für alle vier Jugendverkehrsschulen des Polizeipräsidiums zuständig, in Pension.

Noch gut erinnert er sich an den „Kulturschock“, den er einst empfand, als er nach der dreijährigen Polizeiausbildung in Südbaden ab 1979 in der Neckarstadt im Streifendienst anfing. Nach langer Zeit an der Basis kam er ins Präsidium in L 6, arbeitete in diversen Stäben und wurde dann Leiter des Bezirksdienstes in der H 4-Wache. Nach dem Skandal, als Polizisten Anfang der 1990er Jahre Festgenommene im Gewahrsam misshandelt hatten, zählte Jenne zu jenen Führungskräften, die im Innenstadtrevier für einen gelungenen Neuanfang sorgten. Als besonders prägende Zeit bezeichnet er aber die neun Jahre, in denen er als „Referent Einsatz“ an einer wichtigen Schaltstelle im Präsidium sass. Er plante das Vorgehen bei Großlagen wie Open-Air-Konzerten auf dem Maimarktgelände bis zu Kurdendemonstrationen oder die zahlreichen amerikanischen Militärtransporte zum Rheinauhafen vor dem Golfkrieg.

„Etwas ganz Verrücktes“

Jenne war dabei, als der Massenandrang bei der „Arena of Pop“ so riesig war, dass die Einsatzkräfte Panik befürchteten, und beim ersten Dämmermarathon, „als wir drei Stadtteile sieben Stunden lahmgelegt haben“, wie er rückblickend selbstkritisch wie süffisant vermerkt. 2009 wurde er in den Planungsstab zur Vorbereitung des Polizeieinsatzes anlässlich des NATO-Gipfels in Kehl/Baden-Baden berufen. „Eine spannende Zeit“, so Jenne.

Aber danach folgte die Zäsur. „Ich war Anfang 50 und wollte noch einmal etwas ganz Verrücktes machen“, blickt er zurück. Er wollte weg von kritischen, hektischen Einsätzen, weg von Gewalt und Druck. Ein Tag vor Bewerbungsschluss entschied er sich und bekundete sein Interesse, neuer Leiter der Jugendverkehrsschule zu werden, die erst kurz zuvor in Käfertal – viel größer als zuvor in Neuostheim – eröffnet worden war.

Kollegen wunderten sich und sahen das nicht als Aufstieg, Jenne dagegen schon. „Es war meine Überzeugung, es hat richtig viel Spaß gemacht, es war etwas sehr Sinnvolles“, zieht er heute höchst zufrieden Bilanz. Er und sein Team kümmerten sich um Verkehrserziehung von Kindern und um Senioren, um Radhelm- und Kindersitz-Beratung, Alkohol- und Drogenprävention im Straßenverkehr. Zudem hielt Jenne oft Vorträge vor Feuerwehrleuten und Rettungskräften über ihre Sonder- und Wegerechte.

2014 stieg er dann auf, koordinierte alle vier Jugendverkehrsschulen des Präsidiums in Mannheim, Heidelberg, Sinsheim und Wiesloch. Vor einem Jahr reduzierte er seine Arbeitszeit, um sich (und seine Frau) an den Ruhestand zu gewöhnen – doch da er wegen Corona zuletzt oft im Homeoffice arbeitete, fiel ihm jetzt die Umstellung gar nicht schwer. Nach 44 Jahren und 186 Tagen zog der 62-Jährige nun seine Uniform aus, will aber seine große Erfahrung gerne weiter ehrenamtlich im Vorstand der Kreisverkehrswacht einbringen. Zudem freuen sich zwei Enkel und sein E-Bike, dass er jetzt mehr Zeit hat.

