Lange aktiv im Vespaclub

Sie laufen jeden Tag von ihrer Wohnung im Wohlgelegen und noch ohne Stock im Herzogenriedpark, Luisenpark oder im Käfertaler Wald oder machen einen Ausflug mit der Jahreskarte der Rhein-Neckar-Verkehrs-GmbH (RNV) in die Region: Willi und Gisela Köhler. Heute feiern sie ein besonderes, seltenes Jubiläum: die Eiserne Hochzeit. Ende Februar 1957 gaben sie sich das Jawort auf dem Standesamt, die kirchliche Trauung folgte im Juni.

Der 1933 geborene Willi Köhler, 42 Jahre als Maschinenschlosser bei BBC (später ABB) tätig, lernte seine knapp drei Jahre jüngere Gisela an Ostern 1954 in der jungen Gemeinde der Kreuzkirche kennen. Verlobt haben sie sich 1956 – in Venedig, denn lange fuhren sie mit der Vespa in die Lagunenstadt und nicht nur dorthin. Erst mit der Vespa, dann mit dem Auto und später mit dem Flugzeug und auf Kreuzfahrtschiffen erkundeten sie Europa und die Welt, und noch heute starten sie, soweit es Corona möglich macht, gerne zu Busreisen.

Ihrem ersten Verkehrsmittel sind sie aber durch langjähriges Engagement im Vespa-Club, der das Ehepaar zu Ehrenmitgliedern ernannte, treu geblieben. Immerhin war Gisela Köhler als gelernte Stenotypistin langjährige Schriftführerin, ihr Mann mehr als 20 Jahre Kassenwart. Im Ruhestand verbrachte das Ehepaar viele Jahre den Sommer in Südfrankreich, das auch sehr gerne als Anlaufpunkt von der Tochter mit Familie genutzt wurde. pwr