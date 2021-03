In Bad Neuenahr-Ahrweiler, wohin sie 2016 mit ihrem Mann in ein Heim in der Nähe der Familie ihres Sohnes gezogen ist, starb jetzt im Alter von 89 Jahren Brunhilde Jackl. In Mannheim bleibt mit ihrem Namen ein wichtiges Denkmal verbunden: das 1995 enthüllte Trümmerfrauen-Denkmal auf B 3, das Jackl mit der ebenso kürzlich verstorbenen SPD-Altstadträtin Renate Späh sowie den Künstlerinnen Maritta Kaltenborn und Waltraud Suckow initiiert hatte.

In den 1970er und 1980er Jahren war Jackl stark bei der SPD auf der Vogelstang engagiert und dort auch bis in die 2000er Jahre im Ortsvorstand, ist jedoch vor einigen Jahren aus der Partei ausgetreten. Von der Gründung 1997 bis in das Jahr 2002 leitete Brunhilde Jackl den Ortsverband Vogelstang/Im Rott des Sozialverbands VdK, organisierte viele Ausflüge und Informationsveranstaltungen. Danach arbeitete sie mehrere Jahre im Vorstand des Mannheimer Seniorenrates mit, war zeitweise stellvertretende Vorsitzende und machte Dienste im Info-Büro für Senioren in N 1. Ab 2011 bis zu ihrem Wegzug aus Mannheim amtierte Jackl als Vorsitzende des Landesrings Baden-Württemberg im Deutschen Seniorenring. Hier startete sie verschiedene Projekte, so 2011 die generationsübergreifenden Initiative „Bücher unterwegs“ mit Studierenden der Fakultät für Sozialwesen der Hochschule Mannheim. Sie richtete ein Bücherregal als Begegnungsort und Treffpunkt für Menschen allen Alters ein. pwr