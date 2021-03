Mannheim. Rund 196 000 Mannheimerinnen und Mannheimer dürfen am Sonntag ihre Stimme abgeben. Ein großer Teil von ihnen hat das bereits getan: Noch nie haben so viele Menschen Briefwahl beantragt wie dieses Mal. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Landtagswahl in Mannheim unter Corona-Bedingungen.

Wo kann man am Sonntag wählen gehen?

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Alles Wahlberechtigten haben nach Angaben aus dem Rathaus eine Benachrichtigung bekommen, auf der auch die Anschrift ihres Wahllokals steht. Es kann auch telefonisch unter 0621/293 95 66 beim Wahlbüro im Rathaus erfragt oder unter www.mannheim.de/wahlen in Erfahrung gebracht werden. Bürger sollen Benachrichtigung, Personalausweis und einen Stift ins Wahllokal mitbringen. Wer die Benachrichtigung nicht zur Hand hat, kann notfalls auch nur mit dem Ausweis wählen. Den Stimmzettel gibt’s im Wahllokal.

Welche Vorgaben gelten mit Blick auf die Corona-Pandemie?

Außer dem Mitbringen des eigenen Stifts gibt es weitere Besonderheiten. Die Stadtverwaltung weist auf folgende Regeln hin: Im Wahllokal ist eine medizinische Maske vorgeschrieben – ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre sowie Personen, die per Arzt-Bescheinigung nachweisen, dass sie aus gesundheitlichen Gründen keine tragen können. Vorgeschrieben ist auch der Mindestabstand von 1,5 Metern. Vor Betreten des Lokals muss sich jeder die Hände desinfizieren – die Möglichkeit dazu gibt es laut Stadtverwaltung jeweils im Eingangsbereich. Der Zutritt verboten ist Personen, die in den vergangenen zehn Tagen Kontakt mit einem Infizierten hatten oder Corona-Symptome aufweisen.

Kann man noch per Briefwahl seine Stimme abgeben?

Das geht nach Angaben der Stadtverwaltung jetzt nur noch in bestimmten gesetzlich geregelten Fällen, zum Beispiel bei plötzlicher Erkrankung oder angeordneter Quarantäne oder Isolation. Dann können auch am Samstag von 9 bis 12 Uhr und sogar am Wahlsonntag bis spätestens 15 Uhr Briefwahlunterlagen im Wahlbüro beantragt und ausgegeben werden. Sollten angeforderte Briefwahlunterlagen dagegen nicht zugegangen sein, können Betroffene nur noch am Samstag von 9 bis 12 Uhr Ersatz erhalten. Die Stadt weist darauf hin, dass man sich am Wahlwochenende immer vorher telefonisch mit dem Wahlbüro (0621/293 95 66) in Verbindung setzen soll, um die Voraussetzungen und die erforderlichen Unterlagen abzuklären. Wichtig bei allem: Nur Wahlbriefe, die bis Sonntag, 18 Uhr, im Rathaus eingehen, werden auch ausgezählt. Wer spät dran ist, kann seine Wahlpost bis 18 Uhr ausschließlich in den Hausbriefkasten des Rathauses in E 5 einwerfen. Andere Briefkästen der Stadtverwaltung kommen nicht infrage. Die Helfer in den Lokalen dürften keine Wahlbriefe annehmen, betont die Stadt. Mit dem Wahlschein aus den Briefwahlunterlagen könne man aber auch in jedem Lokal des Wahlkreises seine Stimme an der Urne abgeben.

Wie kommt es zum Rekord bei der Briefwahl?

Der Trend zur Briefwahl zeichnete sich bereits bei vergangenen Wahlen ab – durch Corona hat er sich verstärkt. In Mannheim haben bis Freitagmittag mehr als 64 000 Personen Briefwahl beantragt. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren gaben rund 34 000 Menschen ihre Stimme auf diese Weise ab. Bei der Kommunalwahl 2019 waren es rund 39 000, bei der Bundestagswahl 2017 lag die Zahl bei circa 48 000.

Wie viele Stimmen haben die Wähler bei der Landtagswahl?

In Baden-Württemberg darf bei der Landtagswahl jeder nur ein Kreuz machen. Die Stimme wird einer Kandidatin oder einem Kandidaten und gleichzeitig auch der Partei gegeben.

Wie sind die Wahlkreise eingeteilt?

Das ist in Mannheim relativ einfach geregelt. Der nördliche Wahlkreis umfasst allle Stadtbezirke nördlich des Neckars – außer Feudenheim. Dieser Stadtteil bildet mit den Bezirken südlich des Neckars den südlichen Wahlkreis.

Kommen nur die direkt gewählten Kandidaten in den Landtag?

Nein. Die Auswertung läuft vereinfacht gesagt so: Zunächst wird ermittelt, wie viele Sitze im Landtag der jeweiligen Partei zustehen. Parteien mit weniger als fünf Prozent der Stimmen kommen nicht ins Parlament. Für die Sitzverteilung zählt also jede Stimme. Wer seinen Wahlkreis gewinnt, zieht in den Landtag ein. Die übrigen Sitze, die eine Partei bekommt, gehen an die Kandidatinnen und Kandidaten, die in ihrem Wahlkreis vergleichsweise viele Stimmen errungen haben. Vor fünf Jahren war das in Mannheim bei den SPD-Kandidaten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch der Fall. Sie hatten mehr Stimmen als andere SPD-Vertreter bekommen und schafften es deshalb auch ohne Direktmandat ins Parlament.