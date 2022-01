Landgericht verurteilt 35-Jährigen zu sechseinhalb Jahren Gefängnis

Mannheim. Sechs Jahre und sechs Monate – mit Erleichterung reagieren der Angeklagte Mihai S. sowie seine im Gerichtssaal in sitzenden Familienangehörigen auf das Urteil des Mannheimer Landgerichts. Damit folgte die erste Kammer der Argumentation der Verteidigung, die wegen schwerer Körperverletzung auf sechs Jahre Gefängnis und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt plädiert hatte. Ein viel höheres Strafmaß, nämlich elf Jahre, hatte dagegen die Anklage gefordert. Oberstaatsanwältin Jeannette Zipperer hatte angeführt, dass der 35-Jährige bei seiner Gewaltorgie Anfang Juni vergangenen Jahres im Café Royal in der Neckarstadt-West den Tod seines Opfers zumindest billigend in Kauf genommen habe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Überwachungskameras, die in der Bar installiert waren, zeigen, wie Mihai S., der wie sein Opfer aus Rumänien stammt, fast eine halbe Stunde lang auf den bereits am Boden liegenden Mann mit teils brutaler Gewalt einschlägt und eintritt. Zwischendurch machte er mit seiner Handykamera Fotos von sich und dem Opfer, suchte die Toilette auf, trank ein Glas Wasser. Schließlich verständigte der 35-Jährige seinen Bruder und bat ihn, einen Rettungswagen zu verständigen. Das tat dieser, nachdem er zunächst in das Lokal geeilt, dann seine Ex-Freundin verständigt und ebenfalls zum Tatort gebracht hatte. Für Verteidiger Thomas Dominkovic ein klares Zeichen, dass der Angeklagte von seiner Ausführung seiner Tat zurückgetreten, das Motiv versuchter Mord also nicht gegeben sei. Er hatte deswegen auf schwere Körperverletzung und damit auf ein geringeres Strafmaß sowie eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt plädiert, was die effektiv abzusitzende Zeit im Gefängnis weiter verkürzt hätte.

Zu großen Teilen folgte die erste Strafkammer des Landgerichts nun dieser Argumentation. Um von einem Rücktritt vom Versuch zu sprechen, der sich dann strafmildernd auswirkt, müsse eine Handlung vorliegen, die vom Rettungswillen getragen sei und letztlich zum Erfolg führe. Zum Erfolg habe der Anruf von Mihai S. bei seinem Bruder geführt, denn nur so habe dieser einschreiten und Rettungskräfte verständigen können. Ob Mihai S. tatsächlich den Willen hatte, seinen Landsmann zu retten, hätten Staatsanwaltschaft und Verteidigung unterschiedlich bewertet, führte das Gericht aus. Es sei allerdings „nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass es dem Angeklagten auch darum ging, die Rettung des Geschädigten zu veranlassen“. Dass ein „Hang“ zum Drogen- oder Alkoholkonsum bei Mihai S. vorliege, was eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gerechtfertigt hätte, sah das Gericht nicht. An den Angeklagten gewandt sagte der Vorsitzende Richter: „Sie können von großem Glück reden.“ Hätte das Opfer am Ende nicht überlebt, „hätten wir über eine ganz andere Strafe für Sie gesprochen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ob die Verteidigung in Revision geht, ist offen.