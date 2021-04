Landgericht Mannheim: Verurteilter Sexualtäter erhält zusätzliche Haftstrafe wegen Geldfälschung

René H. muss für weitere neun Monate ins Gefängnis. Wegen Geldfälschung hat ihn die 4. Strafkammer am Landgericht am Donnerstag zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Weil der 51-Jährige aus Wachenheim bereits durch ein rechtskräftiges Urteil vom 12. Februar 2020 als Sexualstraftäter unter anderem wegen Zwangsprostitution, Vertrieb von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch für sieben Jahre und drei Monate in einer Justizvollzugsanstalt sitzt, legte die Kammer diesmal eine Gesamtstrafe von acht Jahren fest. Nach Verzicht auf Rechtsmittel durch Verteidigung und Staatsanwaltschaft sagte die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz zum Angeklagten: „Damit ist das Urteil rechtskräftig und Sie können sich ihrer Therapie widmen.“

„Die Kuriosität des Verfahrens“ betonte Verteidiger Steffen Kling in seinem Plädoyer. Da hatte sich René H. zwischen Januar 2017 und Mai 2019 schwerer Sexualstraftaten schuldig gemacht – und musste sich jetzt noch wegen der Geldfälschung verantworten. Der 1969 in Bautzen geborene Mann war 1989 aus der damaligen DDR in die Pfalz übergesiedelt und hatte sich als Dienstleister im Transportwesen mit Firmen selbstständig gemacht. 2018 hatte er auf einem Laserdrucker in seinem Büro in Mannheim drei echte 500-Euro-Scheine kopiert und 21 Falsifikate hergestellt, um damit Schulden zu bezahlen.

Blüten erkannt

Seine Gläubigerin erkannte die Fälschungen. Nicht nur das, bei der geplatzten Übergabe stahl Giorgina ihm 17 000 Euro echtes Geld aus der Mittelkonsole seines Mercedes – und verschwand bis heute. Das Falschgeld in einer Commerzbank-Banderole fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung im Mai 2019 in einem Rollcontainer des Angeklagten. „Die falschen Scheine hatten keine gute Qualität, das konnte sogar ein Laie feststellen. Außerdem lagen die Blüten dann ein Jahr im Büro meines Mandanten herum“, begründete Kling, warum er auf „Geldfälschung in einem minderschweren Fall“ plädierte. Staatsanwalt Fehrentz sah das in seinem Plädoyer aufgrund der hohen Summe Falschgelds im Echtwert von 10 500 Euro anders und forderte ein Jahr und acht Monate Haft, die „maßvoll“ zu einer Gesamtstrafe von acht Jahren und drei Monaten zusammengefasst werden sollten. Diesem Antrag stimmte auch der Verteidiger zu. Positiv bewerten Gericht wie Staatsanwaltschaft, dass René H. in der Haft in einer Wohngruppe in der JVA eine Therapie begonnen hat. Auch empfahl der Staatsanwalt dem Sexualstraftäter eine dreijährige Sozialtherapie im Justizkrankenhaus: „Dort wird jeder Aspekt beleuchtet, denn der Weg des Angeklagten ist noch weit. Er ist allerdings bereit, diesen Weg zu gehen.“ Wegen der Geständnisse und der „besonderen Haftempfindlichkeit“ bei Sexualstraftätern – „sie stehen im Ranking der Gefangenen ganz unten“ – begründete Richterin Bettina Krenz die Gesamthaftstrafe von acht Jahren. Negativ bewertete die Kammer Vorstrafen, die hohe Falschgeldsumme sowie die kriminelle Energie des Angeklagten. In seinem Schlusswort bekannte René H.: „Ich habe sehr viel Mist gebaut und werde die Strafe nutzen, um meine Fehler aufzuarbeiten.“