Mannheim. 1,7 Millionen Euro aus der Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg fließen in die „Buga-Parkschale“ und die „U-Halle“ auf dem Spinelli-Gelände. Dies teilten Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) und Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) am Donnerstag mit.

AdUnit urban-intext1

Insgesamt wird die Stadt Mannheim in diesem Jahr 6,4 Millionen Euro aus dem Programm erhalten. Bezuschusst werden mit dem Geld – wie bereits berichtet – die anstehende Sanierung des Rathauses und die Umgestaltung des Stempelparks in Käfertal (1,6 Millionen), die Erneuerung der Planken-Seitenstraßen (0,9 Millionen) sowie das Sanierungsgebiet Schönau Nordwest (2,2 Millionen). Insgesamt stellt Stuttgart in diesem Jahr rund 265 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln für 361 Maßnahmen in ganz Baden-Württemberg zur Verfügung.

Der geplante Umbau und Teilabriss der „U-Halle“, dem ehemaligen Lager-Gebäude am Güterbahnhof der US-Truppen auf dem Spinelli-Gelände, kostet nach bisherigen Schätzungen rund vier Millionen Euro. Bei der Bundesgartenschau 2023 (Buga) soll hier die Musik spielen: Gastronomie, Blumenhallen, Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen, Räume für die Gartenbau-Verbände, Medien-Räume sowie auf den Dächern Platz für Solarzellen zur Stromerzeugung sind für die heute eher tristen Güterhallen vorgesehen.

In der ersten Phase wird bis zur Bundesgartenschau 2023 knapp die Hälfte der jetzigen Hallen abgerissen (Kosten: rund 3,2 Millionen Euro). Danach soll der Gebäudebestand um noch einmal 50 Prozent reduziert werden (Kosten: weitere rund 800 000 Euro). Die jährlichen Unterhaltungskosten, die nach der Buga von der Stadt Mannheim getragen werden müssten, belaufen sich nach Schätzungen auf bis zu 74 000 Euro. Im Buga-Budget sind nach Angaben der Stadt für die „U-Halle“ zwei Millionen Euro vorgesehen.

AdUnit urban-intext2

Welcher Anteil der Förder-Gelder in die Parkschale – das ist die Grünanlage zur Neubebauung Richtung Käfertal Süd – fließen wird, war am Donnerstag unklar.