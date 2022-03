Land lehnt Pläne an Listschule ab

Eigentlich sollte es im Spätsommer losgehen mit dem sechsjährigen Wirtschaftsgymnasium an der Friedrich-List-Schule (FLS) in C 6. Doch daraus wird nichts. Der Antrag der Stadt vom Juli 2021 (wir berichteten) „wurde jetzt final abgelehnt vom Land“, teilte Bürgermeister Dirk Grunert im Bildungsausschuss des Gemeinderats mit: „Das ist bedauerlich.“

Der Grund für die Ablehnung ist laut dem Bildungsdezernenten ein formaler. Im Land würden „keine zusätzlichen sechsjährigen Gymnasien mehr eingerichtet, egal in welcher Form“. Da in wenigen Monaten auch das sechsjährige Technische Gymnasium an der Carl-Benz-Schule ausläuft, hatte die Stadt das List-Wirtschaftsgymnasium als „Fortsetzung“ des Angebots in etwas anderer Form beantragt. Damit wäre es keine Neugründung, die das Land ausschließt. „Mit dieser Argumentation sind wir letztendlich leider nicht durchgekommen“, so Grunert. Der sarkastische Kommentar von Stadtrat Reinhold Götz (SPD) dazu: „Bildungspolitik des Landes!“

Intensive Gespräche im Juli 2021

Im vergangenen Juli hatte sich List-Schulleiter Peter Bischof noch überzeugt gezeigt, dass das zuständige Regierungspräsidium (RP) den Mannheimer Plänen zustimmen werde. Denn Bischof hatte im Vorfeld mit der Schulaufsichtsbehörde bereits intensive Gespräche geführt. Dementsprechend, so hieß im Juli seitens der Stadt, habe sich das RP „für die Einrichtung eines sechsjährigen beruflichen Wirtschaftsgymnasiums an der FLS ausgesprochen“. Dort gibt es seit langem ein dreijähriges Wirtschaftsgymnasium für die Klassen 11 bis 13.