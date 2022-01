Das Eliteprogramm der Baden-Württemberg Stiftung fördert die Forschungsarbeit des Politikwissenschaftlers Roni Lehrer. Der 34-Jährige habe sich erfolgreich um die Aufnahme in das „begehrte Eliteprogramm“ beworben, teilte die Universität in dieser Woche mit. Demnach fördert die Stiftung Lehrer, der am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung forscht, über 18 Monate mit insgesamt 135

...