Lage wieder etwas angespannter

Wieder etwas mehr neue Fälle, wieder eine leicht gestiegene Gesamtzahl von aktuell mit Corona infizierten Personen: Die Covid-19-Lage in Mannheim ist etwas angespannter geworden. Am Freitag, 2. Dezember, sind laut Zahlen der Stadt Mannheim 61 neue Fälle hinzugekommen. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt damit bei 275. In der Woche zuvor waren es noch 245 Mannheimerinnen und Mannheimer, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Es gab zudem einen Todesfall: Ein über 80 Jahre alter Mann ist in einem Mannheimer Krankenhaus in Verbindung mit Covid-19 verstorben (Todesfälle gesamt: 536). Die Gesamtzahl der mit Corona Infizierten liegt im Stadtgebiet bei 131 378, es gelten 130 567 als Genesen. Die Inzidenz beträgt 122,2, eine Woche zuvor lag sie bei 117,1. Die Hospitalisierungsrate liegt landesweit bei 3,9 (Vorwoche 3,7). sko