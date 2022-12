Ladendieb verletzt Mitarbeiter

Ein Discounter-Mitarbeiter ist bei der Verfolgung eines mutmaßlichen Ladendiebs von diesem verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat der mutmaßliche Täter am Samstag gegen 8.40 Uhr einen Discounter in der Neckarvorlandstraße und wollte dort Ware im Wert von fünf Euro stehlen.

Ein 40-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete ihn bei der Tat und verfolgte den flüchtenden Ladendieb anschließend. Nachdem er ihn vor der Discounterfiliale eingeholt hatte, kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern, die dabei zusammen auf den Boden stürzten. Der Täter wurde gewalttätig und flüchtete. Der Ladenmitarbeiter blieb leicht verletzt am Boden zurück. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei fahndete sofort nach dem 37-Jährigen und nahm ihn in der Nähe des Tatorts fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. pol/sapo