Ladendieb schlägt zu

Leichte Verletzungen hat ein Ladendetektiv davongetragen, als er zwei Ladendiebe stellen wollte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Tatverdächtigen am Montagnachmittag Parfümflakons im Wert von 500 Euro aus einem Kaufhaus im Mannheimer Quadrat P1 entwendet. Nachdem die Männer im Alter von 35 und 20 Jahren die Fläschchen in Rucksäcke und Taschen gesteckt hatten und das Geschäft verlassen wollten, wurden sie von den Ladendetektiven angesprochen. Während sich der 20-Jährige kooperativ zeigte und einem Detektiv in sein Büro folgte, wehrte sich der 35-jährige mit Schlägen und Tritten gegen die vorläufige Festnahme. Er wurde laut Polizei wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt – dieser ordnete Untersuchungshaft gegen ihn an. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat zudem gegen beide Männer Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. her

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1