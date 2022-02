Ladendieb leistet Widerstand bei Festnahme und verletzt einen Beamten

Mannheim. Ein 29-jähriger Ladendieb hat am Freitagmittag einen Polizisten in einem Drogeriemarkt in den Mannheimer Quadraten verletzt. Nach Angaben der Polizei sollen Mitarbeiter den aggressiven 29-Jährigen beim Eintreffen der Polizei festgehalten haben. Bei seiner Festnahme soll er Widerstand geleistet und einen der Beamten angegriffen haben. Erst durch die Mithilfe weiterer Unterstützungskräfte konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden, so die Polizei. Bei dem Angriff erlitt der Polizist mehrere Prellungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1