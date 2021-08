Kurzfristig weitere Tickets für Söhne-Mannheims-Konzert im Luisenpark am Samstag erhältlich

Mannheim. Für das Konzert der Söhne Mannheims auf der Seebühne des Luisenparks am Samstag sind weitere Eintrittskarten erhältlich. Wie der Veranstalter des Seebühnenzaubers am Freitag mitteilte, ist das zusätzliche Kontingent bereits über den Online-Ticketanbieter Eventim freigeschaltet. Weitere Karten, die jeweils 37 Euro kosten und nur per print-at-home erhältlich sind, könnten am Samstagvormittag um 9 Uhr freigeschaltet werden. Dies sei der Fall, sobald entschieden wurde, dass das Konzert um 20 Uhr witterungsbedingt auf der Freilichtbühne stattfinden könne.

Weiter wurde auf die aktuelle Corona-Landesverordnung verwiesen. Somit gilt sowohl Indoor als auch Outdoor die 3-G-Regel und eine durchgängige Maskenpflicht.