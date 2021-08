Kurzfristig 200 weitere Tickets für Söhne-Mannheims-Piano-Konzert im Luisenpark am Samstag erhältlich

Mannheim. Für das Konzert des fünfköpfigen Nebenprojekts Söhne Mannheims Pianoauf der Seebühne des Luisenparks mit Claus Eisenmann, Dominic Sanz, Florian Sitzmann, Karim Amun und Metaphysics am Samstag sind weitere Eintrittskarten erhältlich. Wie der Veranstalter des Seebühnenzaubers am Freitag mitteilte, ist das zusätzliche Kontingent bereits über den Online-Ticketanbieter Eventim freigeschaltet. Weitere Karten, die jeweils 37 Euro kosten und nur per print-at-home erhältlich sind, können seit Samstagvormittag um 9 Uhr freigeschaltet werden. Wie der Luisenpark aktuell mitteilt, ist inzwischen klar, dass die Wetterlage eine Open-Air-Show zulässt und kein Umzug in die Baumhain-Halle ist. Damit sind zusätzlich mehr als 200 Karten verfügbar, auch an der Abendkasse würden sie angeboten. Die Besucherkapazität für die von Keyboarder Florian Sitzmann geleitete Piano-Abteilung der Söhne verdoppelt sich damit nahezu. Gemäß der aktuellen Landesverordnung gilt auch bei Freiluftkonzerten die 3-G-Regelung und durchgängige Maskenpflicht.

