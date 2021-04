Kurzfilmfestival “Girls go Movie” für November geplant

Mannheim. Der Stadtjugendring Mannheim e.V und die Stadt planen, das zweitägige Kurzfilmfestival “Girls go Movie” im November im CinemaxX Mannheim stattfinden zu lassen. “Auch im 17. Festivaljahr setzt Girls go Movie seinen Schwerpunkt auf Nachwuchsförderung und Berufsorientierung durch diverse filmische Angebote und Filmcoachings und freut sich, so bald wie möglich, mit Nachwuchsfilmerinnen wieder in realen Kontakt treten zu können”, teilen die Veranstalter mit. Noch bis 31. Juli können sich Mädchen und Frauen für umfangreiche Filmcoaching-Angebote anmelden und kostenfreie Beratung oder eine Begleitung der gesamten Filmproduktion bis 13. September in Anspruch nehmen. Teilnahmeberechtigt sind alle zwölf- bis 27-Jährigen aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Ausführliche Informationen und Anmeldung unter https://www.girlsgomovie.de/presse/.

