Mannheim. Der vierte Kurzfilm von Limeik Topchi in der Reihe „Kreative Interviews“ setzt die Theatermacherin Lisa Massetti in Szene. Er hat am Samstag, 26. Juni, 20 Uhr, auf Youtube Premiere. Die Schauspielerin, Theaterpädagogin und Regisseurin für die interkulturelle Theaterarbeit offenbart ihre Sicht auf Corona-Pandemie und Lockdown. Drehorte sind der Neckar, die Wohnung der Regisseurin und das Theaterhaus G 7.

Link unser-theater.com (ideen in der luft) oder Youtube.