Kurzfilm gewinnt Medienpreis

Der Film „Don’t say I didn’t warn you“, den Mädchen im Alter von zwölf bis 17 Jahren bei einem Ferienprojekt produziert haben, ist mit dem ersten Preis (Kategorie 13 bis 18 Jahre) des Schülermedienpreises der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Das hat die Stadt Mannheim nun mitgeteilt. Nishka Munjal und Reeva Dhruve nahmen den Preis, überreicht durch den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, stellvertretend für ihre Gruppe am 13. Juli entgegen. Bereits im November 2021 war der Film beim Mannheimer Kurzfilmfestival „Girls Go Movie“ gelaufen.

Fünf Tage lang hatten die teilnehmenden Mädchen laut Mitteilung im Film-Camp, das das Netzwerk Mädchen*arbeit in den Sommerferien 2021 organisierte, an ihrem Film gearbeitet, der ein Beitrag zum Klimawandel werden sollte und für die Einreichung bei „Girls Go Movie“ produziert wurde.

Porträt über Klimaaktivistin

Lily Wagner, Julia Fink, Felizia Hähnel, Rhiannon-Sophie Kohl, Nishka Munjal und Reeva Dhruve, die auch den Filmsong komponierte und einspielte, beteiligten sich gleichermaßen an Drehbuch, Schauspiel, Filmdreh und Schnitt für das Porträt über eine (fiktive) junge Klimaaktivistin auf der Suche nach Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise. Unterstützt wurden sie vom Filmsupport-Team von „Girls Go Movie“.

Die städtischen Jugendeinrichtungen Jugendtreff Schwetzingerstadt und die Jugendarbeit Mobil, die Mobile Offene Jugendarbeit Neuhermsheim (Internationaler Bund) und der Internationale Mädchentreff (Stadtjugendring Mannheim e.V.), die sich mit anderen Trägern der Jugendhilfe im Netzwerk Mädchenarbeit treffen, haben das Ferienprojekt geplant und begleitet mit dem Ziel, Mädchen zu stärken und sie insbesondere rund um das Medium Film zu begeistern und zu befähigen – auch hinsichtlich möglicher beruflicher Perspektiven in der immer noch von Männern dominierten Filmbranche.

Das Netzwerk Mädchen*arbeit Mannheim (nema) ist ein Fachgremium für gender-sensible und eine für Mädchen parteiliche Pädagogik, das sich aus Vertreterinnen und Vertretern freier und kommunaler Träger zusammensetzt.

Der Film der Preisträgerinnen steht online und ist zu finden unter: https://bit.ly/3AsJroK. red